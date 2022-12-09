Жодна російська ракета не долетить: Україна може отримати системи ППО Skynex

Україна може отримати від Німеччини сучасне та високотехнологічне ППО Skynex. Хоча й концерн Rheinmetall уже взявся за виробництво цих установок, однак будуть вони в Збройних Сил не раніше 2024 року.

Усі цивілізовані світові держави допомагають українській армії боротися з окупантами. Зокрема, Берлін готовий надати Києву зброю, що встановлює нові технологічні стандарти своєю унікальністю та має відкриту архітектуру.

Читайте також Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Особливості ППО Skynex

За наявною інформацією, ці установки є модульними, тому до блоку управління можна підключати лише ті системи, які стосуються виконання конкретного завдання. Також слід зазначити, що системи Skynex здатні знищувати рої безпілотників, літаків, крилатих ракети та інших повітряних цілей.

Skynex є системами ППО ближньої дії, як, скажімо, зенітні самохідні установки Gepard. Однак Gepard були розроблені ще за часів холодної війни, а Skynex – це новітні розробки, яких ще навіть немає в наявності в необхідній кількості.

Серед важливих характеристик Skynex потрібно згадати таке:

система управління та контролю – Oerlikon Skymaster;

до комплексу можна під'єднати інше обладнання та системи озброєння; приміром, радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM;

дальність стрільби – 4 000 метрів і скорострільність 1 000 пострілів на хвилину;

наявний радар стеження X-Band, що забезпечує функцію автономного пошуку сектора, – це робить наведення простим і швидким;

відстеження та ураження цілей – автоматичне завдяки вбудованому процесору керування вогнем;

системою можна дистанційно керувати з іншого місця.

Скільки установок отримає Україна

Основна перевага таких ППО Skynex – це відображення загальної комплексної повітряної картини на основі даних зі всіх доступних джерел. Окрім того, ці установки ефективно оцінюють загрози у реальному часі та їхній алгоритм призначений для координації різних систем зброї та управління вогнем у гнучкій системній архітектурі.

Як пише німецьке видання Handelsblatt, для України виготовлять цілих дві системи Skynex. Однак варто підмітити, що сама компанія-виробник інформацію про контракт підтверджує, але не називає одержувача.

Тому доводиться довіряти німецьких ЗМІ, які пишуть саме про нашу країну. Очікується, що ми отримаємо ці ППО Skynex на самому початку 2024 року.

Експерти оцінюють контракт у 182 мільйонів євро. Ще близько 12 мільйонів коштуватимуть вантажівки для Skynex. Важливо, що усі витрати на себе візьме Берлін.

Нагадаємо, Велика Британія також пообіцяла надати Україні новітні системи протиповітряної оборони. У цьому запевнив Володимира Зеленського прем'єр країни Ріші Сунак під час телефонної розмови.