Незабаром отримають іноземні ПЗРК: Наєв відзначив успіхи мобільних вогневих груп на Сумщині

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ відвідав тренування мобільних вогневих груп на Сумському напрямку. Захисники продовжують відточувати свої вміння й навички для ефективного виявлення ворожих цілей у повітрі.

Сергій Наєв відзначив успіхи українських бійців. Вони мужньо захищають цивільне населення та обʼєкти критичної інфраструктури під час терористичних атак Росії, які відбуваються мало не щодня.

До вашої уваги Як українські бійці збивають "Шахеди": у ЗСУ показали потужну роботу оборонців неба

"Ці українські захисники збили чотири ударні безпілотні літальні апарати типу Shahed", – зазначив Наєв.

Як оснащені мобільні вогневі групи

Британські видання Reuters і The Sun показали роботу української ППО вночі 25 листопада. Однак у Повітряних силах вважають, що на опублікованих кадрах "немає нічого такого". Водночас військово-політичне керівництво України забороняє знімати роботу ППО, бо це допомагає ворогу.

Захисники неба з мобільних вогневих груп озброєні великокаліберними кулеметами, а також мають допоміжні засоби для цілевказання.

Кожна група має прожектори для виконання завдань вночі, лазерні цілевказівники та планшети, на яких передається інформація про напрямок руху безпілотників,

– перелічив Наєв.

До того ж найближчим часом мобільним вогневим групам передадуть переносні зенітно-ракетні комплекси іноземного виробництва.

Українська ППО: останні новини

Протиповітряна оборона в Північній операційній зоні має кілька ешелонів. Крім мобільних вогневих груп, залучено підрозділи Повітряних сил ЗСУ з потужнішою зброєю.