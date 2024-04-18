"Засекречено": прем'єр Нідерландів відмовився називати країни, які вагаються давати ППО Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився називати країни, які можуть передати Україні системи ППО. Однак поки вони ще цього не зробили.

Втім, під час засідання він відчув, що багато країн-членів ЄС розуміють нагальність потреб України. Про це Марк Рютте повідомив за результатами саміту ЄС у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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"Кожна країна має самостійно вирішувати"

На питання, які саме країни не хочуть передавати системи ППО, Марк Рютте відмовився відповідати. Крім того, він не підтвердив скільки саме нових систем хочуть передати Україні, хоча раніше прем’єрка Естонії Кая Каллас казала про шість таких систем. За словами Рютте, це засекречена інформація.

Причина в тому, що в Європі є обмежена кількість систем Patriot. Багато з них вже поставлено в Україну, але українцям потрібно більше. Я не можу підтвердити кількість, яку ви щойно назвали, тому що це засекречена інформація,

– стверджує він.

Після вчорашньої зустрічі в НАТО Марк Рютте відзначив слова Столтенберга про те, що Україна має бути у пріоритеті у держав-членів Альянсу. Тобто системи ППО варто передати, навіть якщо це означатиме зниження національної безпеки.

"У Європі є більше систем, але для країн це означає, що вони повинні переоцінити, чи можуть вони без них обійтися", – сказав Рютте.

Прем'єр Нідерландів також додав, що кожна з цих країн має самостійно вирішувати, що робити із наявними системи ППО. Однак, під час засідання він побачив “колективне відчуття нагальної необхідності допомогти якомога швидше”.

Зазначимо, що як пише Politico, саме Франція, Італія, Іспанія та Греція вагаються щодо передачі нових систем ППО для України.

Україна може отримати 6 систем Patriot від партнерів НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вдень, 18 квітня, заявив, що Україна від партнерів по Північноатлантичному альянсу може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot, крім вже знайденої Німеччиною.

За його словами, НАТО дало чітку зрозуміти, що системи, які мають країни Північноатлантичного альянсу, можуть бути надані Україні, щоб дати змогу нашій державі краще захистити себе від численних російських атак.

Також європейські лідери обговорили використання прибутків, які генерують російські заморожені активи, на допомогу Україні. Олаф Шольц зазначив, що країни-члени ЄС погодилися використовувати їх на закупівлю військової техніки.