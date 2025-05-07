Для знищення ворожих БпЛА ЗСУ тепер використовують іноваційний метод, – Ігнат

Україна використовує для відбиття ворожих повітряних атак всі наявні методи протиповітряної оборони. Серед іншого для збиття російських дронів використовують також ііноваційні підходи.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, якого цитує NV.

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Як Україна відбиває повітряні напади противника

Українська ППО, за словами Юрія Ігната, використовує для збиття повітряних цілей зенітні ракетні війська, системи РЕБ, підрозділи мобільних вогневих груп і, звісно, авіацію.

У нас авіація, коли дозволяють погодні умови, активно працює всередині країни. Літаки, гелікоптери не можуть працювати близько до лінії фронту, бо вони будуть збиті. Російське ППО дістає далеко, тому авіація працює там, де може працювати – всередині країни, де є неприкриті зони ППО,

– сказав Ігнат.

Зараз Україна також почала використовувати більш сучасні методи відбиття атаки – дрони перехоплювачі. Один з таких цьогоріч показав свою ефективність, знищивши близько 200 БпЛА росіян. Начальник управління комунікацій зазначив, що цей метод захисту неба є одним з найдешевших.

Юрій Ігнат анонсував нові рішення української промисловості, що виготовляє інноваційні засоби ураження. Ймовірно, це стосується як методів знищення повітряних цілей, так і відповідного озброєння.

До слова, Ігнат також розповів, що російські дрони останнім часом стало важче збивати. За його словами, вони тепер літають вище, поза зоною досяжності стрілецької зброї. Також ситуація ускладнюється тим, що росіяни одночасно атакують з кількох напрямків та завдають ударів великою кількістю ударних БпЛА та дронів-імітаторів, внаслідок чого вогневим групам може не вистачати часу і засобів для ефективної протидії.