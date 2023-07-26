Україна отримала підсилення ППО, а на фронт вирушать 1 700 дронів

Україна отримала підсилення для системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно.

Про це стало відомо зі звіту постачання зброї та боєприпасів. Про підсилення повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо про підсилення ППО

За словами українського лідера, він заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Тому стало відомо, що є підсилення для нашої системи ППО.

Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно,

– зазначив Зеленський.

На фронт вирушать 1 700 дронів

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на фронт відправлять 1 700 безпілотників. Серед них – ударні та розвідувальні коптери.

"Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Всі безпілотники придбані в межах державної програми Армія дронів", – наголосив Федоров.

Федоров показав дрони, які відправлять на фронт: дивіться відео

Україна потребує термінового посилення ППО

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення ППО. В першу чергу, це треба для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи.

"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи", – казав президент.