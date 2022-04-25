Практично по всій території України повітряна тривога – вирушайте до укриттів
25 квітня, близько 11:25 у більшості регіонів України пролунала повітряна тривога. Відправляйтеся негайно в укриття.
Удруге за день у більшості регіонів України пролунала повітряна тривога. Не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.
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Повітряна тривога 25 квітня лунає вдруге
Зранку, близько 06:30, повітряна тривога вже лунала по всій території України. Тепер же сирени знову почули у більшості регіонів нашої країни.
Повітряну тривогу оголосили у
- Києві
- Київській області
- Вінницькій області
- Житомирській області
- Одеській області
- Миколаївській області
- Полтавській області
- Кіровоградській області
- Черкаській області
- Чернігівській області
- Дніпропетровській області
- Запорізькій області
- Донецькій області
- Луганській області
- Харківській області
- Сумській області
- Хмельницькій області
- Тернопільській області
- Івано-Франківській області
- Хмельницькій області
- Львівській області
- Рівненській області
- Волинській області
Повітряну тривогу оголосили практично по всій Україні / Скриншот
Наголошуємо, що в укритті потрібно перебувати до кінця повітряної тривоги. Не ризикуйте власним життям і бережіть своїх близьких.
Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги російські військові завдали низки ударів по Україні. Під ворожі обстріли потрапила Вінниччина, Рівненщина та Львівщина.
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