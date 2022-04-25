Практично по всій території України повітряна тривога – вирушайте до укриттів

25 квітня, близько 11:25 у більшості регіонів України пролунала повітряна тривога. Відправляйтеся негайно в укриття.

Удруге за день у більшості регіонів України пролунала повітряна тривога. Не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.

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Повітряна тривога 25 квітня лунає вдруге

Зранку, близько 06:30, повітряна тривога вже лунала по всій території України. Тепер же сирени знову почули у більшості регіонів нашої країни.

Повітряну тривогу оголосили у

Києві

Київській області

Вінницькій області

Житомирській області

Одеській області

Миколаївській області

Полтавській області

Кіровоградській області

Черкаській області

Чернігівській області

Дніпропетровській області

Запорізькій області

Донецькій області

Луганській області

Харківській області

Сумській області

Хмельницькій області

Тернопільській області

Івано-Франківській області

Хмельницькій області

Львівській області

Рівненській області

​Волинській області



Повітряну тривогу оголосили практично по всій Україні / Скриншот

Наголошуємо, що в укритті потрібно перебувати до кінця повітряної тривоги. Не ризикуйте власним життям і бережіть своїх близьких.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги російські військові завдали низки ударів по Україні. Під ворожі обстріли потрапила Вінниччина, Рівненщина та Львівщина.

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