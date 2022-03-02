Прапор над виконком український, але окупанти висунули низку умов, – мер Херсона

Мер Херсона розповів, що сьогодні у місьвиконком навідувались "озброєні відвідувачі". Хоча мер заперечує, що це були перемовини із російськими окупантами.

Також наголосив, що не давав їм жодних обіцянок, бо йому "просто нічого пообіцяти". Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

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І додав, що однак тепер жителям міста доведеться дотримуватися певних вимог. Утім Колихаєв так і не вказав, із ким саме він домовлявся та не згадав Росію у своєму дописі.

Водночас, він додав, що наразі у місті немає українських військових.

Я просто попросив не стріляти у людей. У нас немає в місті ЗСУ, лише мирні жителі та люди, які хочуть тут жити,

– написав Колихаєв.

Він зазначив, що прапор над виконкомом – український. І щоб він залишався таким же, "доведеться дотримуватися деяких вимог". Оскільки нічого іншого поки глава міста запропонувати не може, сказав він.

Вимоги окупантів

До міста можна виїжджати лише вдень.

Комендантська година з 20:00 до 06:00 суворо зберігається.

Виїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим.

Знову випустять комунальний транспорт, щоб добиралися на роботу співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо.

Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні будуть готові будь-якої миті показати вміст перевезень.

Окрім цього, пішоходи тепер мають ходити по одному, максимум по двоє. Також заявили, щоб військових не провокувати та першої ж вимоги зупинятися.

За кілька годин до цього Колихаєв просив журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.

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