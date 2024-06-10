Український прапор встановили на Бєлгородщині: Стерненко розповів деталі операції

9 червня над одним із населених пунктів Бєлгородської області замайорів український стяг. Відомо, що наш прапор приніс із собою FVP-дрон.

Першими про "неприємний" інцидент повідомили пропагандисти. Вони розповіли, що державний прапор України невідомий безпілотник встановив на вежі стільникового зв'язку в селі Безімено Бєлгородської області.

Дивіться також У Росії яскраво детонував склад боєприпасів: військове зведення від Світана

"БНР хоче до України"

Громадський активіст Сергій Стерненко відреагував на подію. Волонтер пожартував, що місцеві жителі Бєлгородської області буцімто чекають на звільнення і взагалі бажають приєднатися до України. Саме тому воїни Wild Division 82 оДШБр вирішили підбадьорити їх і встановили у Безіменому український прапор за допомогою FPV-дрона.

З землі це (встановлення прапора – 24 Канал) фіксували поневолені мешканці молодої республіки, що втомились бути під російською окупацією,

– написав Стерненко.

На опублікованому відео можна побачити, як дрон пролітає та встановлює прапор на вежу стільникового зв'язку.

Зауважимо, що офіційна влада Бєлгородської області не наважилася розповідати про цей випадок. Губернатор Гладков повідомив нібито про атаку двох дронів на село Безімено, а ось про український стяг промовчав.

Де розташоване Безімено: дивіться на карті

Український прапор не вперше дратує окупантів