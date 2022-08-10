Єдине правильне рішення, – Кулеба про працівників Amnesty International, які звільняються

Після одіозної заяви щодо війни в Україні, довкола Amnesty International розгорівся скандал. Чимало працівників організації почали звільнятися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав мужність людей, які прийняли для себе таке рішення. Раніше посадовець різко розкритикував звіт Amnesty International, у якому організація звинуватила ЗСУ у порушенні норм міжнародного гуманітарного права, а тих, хто обурився змісту публікації, назвала "тролями".

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Єдине морально правильне рішення

Дипломат вже зазначав, що звіт Amnesty International про війну в Україні спотворює реальність, проводить хибну моральну еквівалентність між агресором та жертвою. При цьому організація декларує свою буцімто об'єктивність, яка, за словами Кулеби, є лише "фальшивим нейтралітетом" та не має жодного стосунку до правди.

На тлі одіозного звіту, де Amnesty звинувачує ЗСУ у тому, що вони буцімто "наражають цивільне населення на небезпеку", з організації за власним бажанням почали звільнятися люди. Дмитро Кулеба привітав такі рішення працівників структури на своїй сторінці у твітері.

Я високо оцінюю мужність усіх працівників Amnesty International, які прийняли рішення про звільнення після оманливого звіту про Україну. Це складний крок, але єдиний морально правильний,

– написав Кулеба.

До слова, дипломат також додав, що використання бренду Amnesty International для спотворення реальності та підігравання російській пропаганді є неприпустимим.

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