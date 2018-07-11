Працівники FIAT оголосили страйк через перехід Кріштіану Роналду в "Ювентус"

Працівники автоконцерну FIAT незадоволені, що завищену (на їх думку) зарплату Кріштіану Роналду в "Ювентусі" буде виплачуватися саме їх заводом. Відтак вони вирішили оголосити страйк.

Страйк працівників запланований з 10:00 години неділі, 15 липня, до 18:00 години вівторка, 17 липня.

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"Це неприпустимо, що компанія витрачає сотні мільйонів євро на покупку гравця, поки співробітники переживають важкі економічні часи. Нам кажуть, що наступили важкі часи, скорочуються соціальні зобов'язання компанії перед співробітниками, в той же час інвестуються величезні гроші в футболіста. Нам кажуть затягнути паски, але хіба це справедливо? Коли ми говоримо, що нам потрібен курорт для відпочинку працівників, нам розповідають про важкі часи і нестачу коштів. Несправедливо, коли людина отримує мільйони за гру за рахунок тих, хто важко працює, але з працею доживає від зарплати до зарплати. У нас один роботодавець, подібна різниця в зарплатах неприпустима. Співробітники FIAT заробляли компанії її сьогоднішній стан. Нам варто інвестувати в нові моделі автомобілів, що забезпечить майбутнє тисяч людей, а не одного футболіста. Компанія повинна ставити інтереси працівників на перше місце, це повинно бути метою. Сьогодні це не так, власникам цікавіше світ футболу та розваг", – йдеться в заяві профсоюзу автовиробників.

Нагадаємо, перехід Кріштіану Роналду обійшовся "Ювентусу" в 100 мільйонів євро. Ще 12 мільйонів євро – це податки через цей перехід. Зарплата поргугальця у новому клубі складе близько 31 мільйона євро на рік. За даними ЗМІ, щоб обійти фінансовий фейр-плей, частину цих коштів гравцю платитиме FIAT під видом спонсорського котнтракту. Автоконцерном володіє холдинг Exor, якому належить і "Ювентус".