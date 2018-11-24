Працівники яких професій найбільше схильні до самогубства

Як з'ясували фахівці, високому ризику самогубства схильні люди, які працюють в будівництві та сфері видобутку корисних копалин, а також представники всіх творчих професій – дизайнери, письменники, актори, художники, журналісти, модельєри, аніматори.

Про це йдеться у досліджені центру з контролю і профілактики захворювань США.

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Фахівці зібрали дані про 22 тисячі самогубств у 17 штатах з 2012 по 2015 роки, щоб спробувати знайти зв’язки, які можуть допомогти врятувати тисячі життів. Зокрема, медики шукали зв’язок між самогубством і професією. Виявилося, вона дійсно простежується.

Найвищі показники для жінок виявилися у працівниць сфери обслуговування та громадського харчування, а у чоловіків для дизайнерів, спортсменів, будівельників і журналістів.



Працівники творчих професій найбільше схильні до самогубства

Серед представників цих професій самогубців майже на 50% більше, ніж серед інших. Найменше самогубств виявилося серед працівників сфери освіти і науки.

Психологи вважають, що профілактика суїциду в колективі на робочому місці може дати хороші результати. Вони закликали не закривати очі на ознаки депресії або підготовки до самогубства у колег, а приймати заходи.

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