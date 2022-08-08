Працівниця Запорізької АЕС потрапила в реанімацію через обстріли російських окупантів

Внаслідок цинічного обстрілу російських загарбників Енергодару постраждала ще одна працівниця Запорізької АЕС. Вона отримала проникне осколкове поранення грудної клітини.

Моторошні деталі розповів мер Енергодару Дмитро Орлов. Він констатував, що обстріли російськими військовими найбільшої в Європі АЕС значно посилились останніми днями.

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Працівниця Запорізької АЕС потрапила в реанімацію

Так, внаслідок ворожого вогню у прибережній зоні вчора, 7 серпня, орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала поранення грудної клітини. Вона перебуває в реанімації енергодарської міської лікарні у середньотяжкому стані.

Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров'ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів,

– наголосив Орлов.

Як наголосив мер Енергодару, попри це український персонал станції продовжує працювати, у нелюдських умовах виконуючи всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу.

Окупанти стають агресивнішими

Раніше Орлов констатував, що військові росії обстрілюють промислові об'єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС або ж входять до її структури та розташовані у промисловій зоні. Все це робиться з метою:

дискредитації ЗСУ,

залякування людей,

тиску на міжнародну спільноту.

Місцеві неодноразово зафіксували та навіть зафільмували мінометні обстріли, здійснені окупантами з максимально близької до Енергодара відстані.

Що відбувається в Енергодарі

Ще від 5 серпня росіяни провокативно обстрілюють територію Запорізької АЕС – найбільшої в Україні та Європі атомної електростанції, яка від початку березня перебуває під російською окупацією.

Внаслідок обстрілів 7 серпня окупанти влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Через атаку 1 працівник станції зазнав поранень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Россі відреагував на дії окупантів та назвав їх реальною загрозою ядерної катастрофи.

За даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.

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