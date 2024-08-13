У Росії затримали співробітницю військової частини за передачу інформації Україні

У Росії затримали працівницю військової частини Південного військового округу. За даними окупантів, вона нібито передавала дані Міністерству оборони України.

Управління російської ФСБ зробило ціле "шоу", опублікувавши відео, як декілька чоловіків у формі схоплюють росіянку вдень просто посеред вулиці. Вони заявили, що нібито її звинувачують в держзраді, пише 24 Канал.

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Що відомо про затримання росіянки

Російське ФСБ заявило, що нібито мешканка Ростова-на-Дону, яка працює в одній з військових частин Південного військового округу, через месенджер Signal "вступила" та "підтримувала контакти" з представником Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними країни-агресора, працівниця буцімто:

у січні 2023 року, діючи за завданням української сторони, вступила на службу в одну з військових частин Південного військового округу;

у частині збирала відомості про арсенали, бази та склади, що входять до складу округу;

зібрані дані "передала іноземній спецслужбі" під час листування у месенджері.

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До речі, Росія днями заблокувала месенджер Signal, на черзі WhatsApp. Також Путін обмежив YouTube та ще у березні 2022 року заблокував Instagram.