У Росії затримали співробітницю військової частини за передачу інформації Україні
У Росії затримали працівницю військової частини Південного військового округу. За даними окупантів, вона нібито передавала дані Міністерству оборони України.
Управління російської ФСБ зробило ціле "шоу", опублікувавши відео, як декілька чоловіків у формі схоплюють росіянку вдень просто посеред вулиці. Вони заявили, що нібито її звинувачують в держзраді, пише 24 Канал.
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Що відомо про затримання росіянки
Російське ФСБ заявило, що нібито мешканка Ростова-на-Дону, яка працює в одній з військових частин Південного військового округу, через месенджер Signal "вступила" та "підтримувала контакти" з представником Головного управління розвідки Міноборони України.
За даними країни-агресора, працівниця буцімто:
- у січні 2023 року, діючи за завданням української сторони, вступила на службу в одну з військових частин Південного військового округу;
- у частині збирала відомості про арсенали, бази та склади, що входять до складу округу;
- зібрані дані "передала іноземній спецслужбі" під час листування у месенджері.
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До речі, Росія днями заблокувала месенджер Signal, на черзі WhatsApp. Також Путін обмежив YouTube та ще у березні 2022 року заблокував Instagram.