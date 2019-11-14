Працювати у сфері будівництва стане простіше: деталі

Усі дані про ринок будівництва розмістять на єдиному сайті. А також удосконалять порядок надання послуг щодо будівництва. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський.

Згідно зі законом відтепер вся інформація з галузі будівництва буде доступна для перегляду на електронному порталі, окрім персональних даних її учасників.

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Закон має на меті

покращити якість послуг у сфері будівництва;

знизити можливість корупції при їх наданні;

забезпечити публічність надання таких послуг;

скоротити кількість документів, необхідних для подання;

зменшити терміни надання адміністративних послуг та підвищити їхню якість.

Які можливості отримають українці?

подавати документи для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва в електронній формі;

отримувати такі послуги в електронній формі;

оплачувати послуги щодо будівництва та штрафи за правопорушення за допомогою електронної системи.

Очікується, що реалізація норм закону сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом "Отримання дозволу на будівництво". Наразі Україна займає 64 сходинку зі 190 країн.

17 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла законопроєкт в другому читанні та в цілому.