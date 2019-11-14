Працювати у сфері будівництва стане простіше: деталі
Усі дані про ринок будівництва розмістять на єдиному сайті. А також удосконалять порядок надання послуг щодо будівництва. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський.
Згідно зі законом відтепер вся інформація з галузі будівництва буде доступна для перегляду на електронному порталі, окрім персональних даних її учасників.
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Закон має на меті
- покращити якість послуг у сфері будівництва;
- знизити можливість корупції при їх наданні;
- забезпечити публічність надання таких послуг;
- скоротити кількість документів, необхідних для подання;
- зменшити терміни надання адміністративних послуг та підвищити їхню якість.
Які можливості отримають українці?
- подавати документи для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва в електронній формі;
- отримувати такі послуги в електронній формі;
- оплачувати послуги щодо будівництва та штрафи за правопорушення за допомогою електронної системи.
Очікується, що реалізація норм закону сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом "Отримання дозволу на будівництво". Наразі Україна займає 64 сходинку зі 190 країн.
17 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла законопроєкт в другому читанні та в цілому.