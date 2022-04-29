Працює ГУР: у розвідці розповіли, як звільняли Руську Лозову на Харківщині

На Харківщині спецпризначенці ГУР МО України змогли відновити контроль над населеним пунктом Руська Лозова.

Відомо, що село Руська Лозова – одне з найбільших у передмісті Харкова. Також це стратегічно важливий населений пункт, зо розташований на трасі Харків – Бєлгород.

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Саме там підрозділ воєнної розвідки України знищив живу силу та техніку окупанта та взяв населений пункт під свій контроль.

Такі дії розвідників убезпечили харків’ян від подальших обстрілів ворожої артилерії з північної сторони міста. Російські вороги використовували село Руська Лозова, аби прицільно знищувати об’єкти інфраструктури та цивільні будинки у Харкові.

Крім того, українські захисники евакуювали понад 600 мирних мешканців села. Усіх їх російські військові тримали в заручниках.

Яка ситуація на Харківщині:

Російські військові 28 квітня цинічно обстріляли селище Покотилівка. На жаль, є загиблі та поранені.

Також 28 квітня окупанти безперервно обстрілювали Київський та Немишлянський райони Харкова з артилерії. Внаслідок обстрілу двоє мирних мешканців загинули. Ще четверо харків'ян поранені.

Українські військові змогли відновити контроль над Кутузівкою, що на Харківщині. Вдалося це завдяки злагодженій роботі Сил оборони України.

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