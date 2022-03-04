Працює один із шести енергоблоків, – в ДСНС розповіли про ситуацію з пожежею на ЗАЕС

4 березня 2022 , 04:52
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Джерело:

ДСНС

Через обстріли росіян працює лише один з шести енергоблоків Запорізької АЕС. Горить одна з будівель учбово-тренувального комплексу.

Вогонь охопив 3, 4, 5 поверхи будівлі. Окупанти не дають, аби рятувальники приступили до ліквідації наслідків пожежі. 

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Протипожежний стан АЕС – в нормі.

Обстріли Запорізької АЕС

Росіяни всю ніч обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони влучили в енергоблок. В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека порушена.

Володимир Зеленський закликав світ негайно втрутитись, бо може бути "другий Чорнобиль".

Росія атакує Запорізьку АЕС:


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Автор: Ольга Музика