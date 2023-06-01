Вступ до НАТО й терміни завершення війни: перші заяви Зеленського та Санду в Молдові

Володимир Зеленський прибув до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти. Український лідер зазначив, що заплановано багато двосторонніх зустрічей.

Президент зазначив, що наша держава розвиває коаліцію винищувачів. Окрім того, пропонує ще одну.

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"Усе для захисту нашого майбутнього"

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні працює у Молдові. Зокрема, візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього,

– підкреслив президент.

У ЗМІ зазначають, що саміт проходитиме в замку Мімі. Наразі відомо, що український лідер вже зустрівся з колегою – президенткою Маєю Санду.

Зустріч Зеленського з Санду: дивіться відео

Уже незабаром стало відомо, що у стінах замку почалися перші зустрічі. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови Доріном Речаном.

Перші заяви лідерів України та Молдови

Зеленський та Санду вже дали першу пресконференцію. Президент зазначив, що наш народ ніколи не забуде допомогу, яку Молдова надала українцям після повномасштабного вторгнення Росії.

"Приїхати було непросто, але мій візит — це послання від усіх українців: ми підтримуємо молдавський народ, ми готові завжди йти разом, пліч-о-пліч. Дякую молдаванам за те, що прийняли всіх наших людей, усіх біженців, ми ніколи цього не забудемо", – підкреслив глава держави.

Також він додав, що вже обговорив з Санду відносини країн, інфраструктуру, важливі проєкти, які завершать уже в найближчому майбутньому, а ще наше майбутнє у ЄС.

Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готове прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не лише для України, а й для наших сусідів — для Молдови через агресію Росії,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер відповів на запитання журналістів, коли ж завершиться війна. Наголосив: "Росія може зупинити війну раніше, якщо піде з окупованих територій".

Президент також розповів, що має намір обговорити з партнерами створити коаліцію ЗРК Patriot для закупівлі та постачання зброї Україні, співробітництво з ЄС, НАТО та українську формулу миру.

Зі свого боку очільниця Молдови Санду заявила, що її держава підтримує Україну в цій війні, а також ініціативу створення міжнародного трибуналу для військових злочинців.

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Що відомо про саміт у Молдові

Санду у твітері зазначила, що саміт об'єднує зусилля для обговорення миру та безпеки, енергетичної стійкості, кліматичних заходів та зв'язку в Європі.

"Молдова використовує цю можливість для зміцнення безпеки, стабільності та процвітання континенту. Давайте сформуємо краще пов'язану та безпечнішу Європу для всіх", – закликала вона.

Очікується, що сьогодні, 1 червня на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові зустрінуться 47 європейських лідерів.

Напередодні кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю повідомляла, що головними темами на порядку денному будуть безпека та енергетика. Окрім того, у Кишиневі планують обговорити спільні зусилля для миру в контексті війни в Україні.