"Працюємо, норм": зворушливе відео про роботу рятувальників у час війни

Українські рятувальники – неймовірні герої, які постійно готові прийти на допомогу. Вони першими ліквідовують наслідки обстрілів окупантів та рятують людей.

Українські рятувальники демонструють справжній героїзм. Вони надзвичайно швикдо реагують на наслідки обстрілів російських окупантів та рятують життя сотень українців.

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Робота рятувальників

Кожен день рятувальників починається з смс "Як ти?". Герої не мають часу на відповідь, тому відповідають: "Працюємо, норм".

Важка небезпечна робота не дає часу усе розповісти та поговорити, але кожен рятувальник знає: вдома його люблять, чекають та дуже сильно пишаються.

Зворушливе відео про роботу рятувальників у час війни:

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