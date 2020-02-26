Працюючі вбиральні і комфорт: Зеленський розповів, якою кримчани повинні бачити Україну

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб жителі анексованого Криму, які перетинають адмінкордон з Україною, бачили її комфортною і безпечною. Саме тому він наголосив на важливості облаштування КПВВ на адмінкордоні з окупованим півостровом.

Про це глава держави заявив 26 лютого у Києві на Форумі "Age of Crimea" (Час Криму).

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Вони повинні бачити нормальну освітлену країну, з нормальними дорогами і вибачте мене...із працюючими вбиральнями,

– сказав Зеленський.

Окрім цього, держава спільно з компанією Socar відкриє на Чонгарі великий хаб для громадян. Там планують облаштувати повноцінний центр надання адміністративних послуг.

Дивіться відео виступу Зеленського на форумі:

Що пообіцяв Зеленський кримчанам

У Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар . Ці домовленості були досягнуті під час його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом;

. Ці домовленості були досягнуті під час його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом; На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" буде створений спеціальний хаб з інфраструктурою для комфортного перетину адмінкордону;

Також будуть побудовані якісні дороги, щоб забезпечити транспортне сполучення;

Програму, що спрощує навчання дітей з окупованих територій в українських вузах . Президент наполягає, щоб відразу на КПВВ люди змогли отримували усі документи і знали про можливість вступити у будь-який університет.

Увага! З 9 лютого змінився порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей. Так, кримчани віком від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати межу за кількох умов. Наразі ж до 19 лютого в'їзд до окупованого Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Перетин межі з Кримом спростив Кабмін, щоб діти з окупованого півострова здобувати освіту на вільній території України.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вигадав, як порахувати українців на Донбасі та в Криму. В уряді пропонують зробити це за допомогою супутників.