Треба створити місто-сад: Зеленський пообіцяв побудувати містечко для переселенців з Криму

Володимир Зеленський пропонує створити для кримчан "місто-сад" при в'їзді на материкову Україну. Глава держави обговорив з постійним представником Президента в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневич і його заступниками Дариною Свиридової і Тамілою Ташева проблеми українців на окупованому півострові.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента. Зеленський попросив керівників представництва проінформувати, яку допомогу він як президент може надати їм в поточній роботі. Він також зазначив, що хотів би отримувати інформацію про ситуацію в Криму безпосередньо від людей, які там знаходяться.

До теми: У Херсоні відкриють заклад дистанційної освіти для дітей з анексованого Криму

Моя ідея полягає в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїжджаєш, а тут – "місто-сад". Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки,

– сказав президент.

Що пообіцяв Зеленський кримчанам

У Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар . Ці домовленості були досягнуті під час його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом;

. Ці домовленості були досягнуті під час його зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом; На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" буде створений спеціальний хаб з інфраструктурою для комфортного перетину адмінкордону;

Також будуть побудовані якісні дороги, щоб забезпечити транспортне сполучення;

Програму, що спрощує навчання дітей з окупованих територій в українських вузах. Президент наполягає, щоб відразу на КПВВ люди змогли отримували усі документи і знали про можливість вступити у будь-який університет.

Кориневич повідомив, що 12 лютого на КПВВ "Чонгар" відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини за участю жителів півострова. Під час цієї зустрічі кримчани розповіли про порушення їхніх прав, а також про важливість безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг.

Увага! З 9 лютого змінився порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей. Так, кримчани віком від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати межу за кількох умов. Наразі ж до 19 лютого в'їзд до окупованого Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Перетин межі з Кримом спростив Кабмін, щоб діти з окупованого півострова здобувати освіту на вільній території України.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вигадав, як порахувати українців на Донбасі та в Криму. В уряді пропонують зробити це за допомогою супутників.