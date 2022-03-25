Працюють снайпери, окупанти біля міста, – Денисенко про ситуацію у Славутичі

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів в етері загальнонаціонального телемарафону про ситуацію у місті Славутич, що на Київщині.

25 березня влада закликала жителів Славутича не виходити з домівок, оскільки у місті працюють снайпери. Додамо, що місто розташоване неподалік від Чорнобильської АЕС, яку досі контролюють окупанти.

До теми Мети не досягли: окупанти намагаються блокувати Чернігів та захопити Славутич

Що відбувається у Славутичі

Денисенко повідомив, що місто на Київщині справді розміщене на території, яку тимчасово окупували, проте туди не заходили ворожі війська. Однак у четвер, 24 березня, ситуація дещо змінилася. Російські загарбники підійшли до блокпостів та обстріляли їх.

У п'ятницю, 25 березня, влада повідомила людям про роботу снайперів та закликала їх залишатися вдома. За словами радника глави МВС, російські окупанти підійшли орієнтовно за кілометр до входу в місто. Він наголосив, що зараз Славутич – де-факто заблокований російськими загарбниками. Наразі інформація про сутички та жертви відсутня.

На території Чорнобильської зони окупанти напередодні навіть почали рити окопи, що призвело до підвищення рівня радіації. Денисенко вважає, що дії ворога пов'язані з активністю українських військових на Київщині. Перш за все він згадав про Ірпінь та Баришівку.

Тоді як спроба зайти до Славутича – це відповідь на дії ЗСУ. На думку радника глави МВС, іншої логіки тут просто немає. Хоча Денисенко не виключає й отримання відповідного наказу.

Росія почала діставати старі танки: дивитися відео