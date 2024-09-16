Нам варто працювати, – в ОПУ відповіли, чи планує Зеленський зустріч із Сі Цзіньпіном

Днями у засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що у жовтні нібито відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського й лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

В етері 24 Каналу радник глави ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що це інформація спекулятивного характеру. До того ж він зауважив, що ексзаступник глави МЗС Олександр Чалий, який заявив про цю зустріч, не має відношення до оточення президента Зеленського.

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"Було б бажано, щоб про це говорили люди, які уповноважені, або Міністерство закордонних справ України, або Офіс Президента, а не люди, які беруть участь в експертних заходах в цьому випадку на території КНР", – мовив Подоляк.

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Україні дійсно треба максимально інтенсивно працювати з країнами, які мають можливості дипломатично суттєво тиснути на Росію, тому що, наприклад, країни Євросоюзу таких інструментів не мають, бо Росія на сьогодні насамперед залежить від ринків Китаю та Індії.

Це дві найбільш вагомі країни з погляду дипломатичного тиску на Москву, тому з цими країнами треба працювати й пояснювати, що в стратегічній перспективі те, що робить Росія завдаватиме їм величезної шкоди. Адже не буде можливості прогнозувати майбутнє, жити в певних правилах й поступово наростатиме ізоляція, зокрема цих країн від глобальних технологічних, фінансових ринків,

– зауважив радник голови ОПУ.

За його словами, з Китаєм треба буде проводити дипломатичні раунди, переговори, щоб перемикнути Пекін на концепцію не якоїсь міфічної бразильсько-китайської моделі мирного врегулювання, який фактично є концепцією Росії.

Зверніть увагу! Китай та Бразилія просувають свій план "Політичного врегулювання української кризи". Він містить шість пунктів, всі з яких сприятливі для Росії, а не для України.

"Це не про мир, не про міжнародне право, не про територіальну цілісність, а про поступки агресору", – наголосив Подоляк.

Китайсько-бразильський "мирний план" – це практично злам концепції сучасних міждержавних відносин, тому такі формули не проходять й хотілось би більше реалістичності від Китаю, тому що він може дипломатично тиснути на Росію. Так само хотілося б більшого дипломатичного тиску від Індії та інших країн Глобального Півдня, але з ними треба працювати.

Тут важливі зустрічі й на рівні президента, й на рівні представників Офісу Президента, й на рівні Міністерства закордонних справ, тому безумовно будемо в цих напрямках працювати,

– додав радник голови ОПУ.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного місяця здійснить візит до Росії для участі в саміті блоку країн-учасниць БРІКС.