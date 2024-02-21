В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній: чіткі критерії

Правила бронювання працівників оборонних підприємств в Україні спростили. Компанії, які працюють на армію, отримали два варіанти бронювання.

Оновлені критерії для бронювання людей, які залучені до оборонно-промислового комплексу опублікували на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, інформує 24 Канал. У відомстві наголошують, що не займаються безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначають критерії.

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Варіанти бронювання

Ідеться про два варіанти "броні": від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.

Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності

Це підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.

Критерії для бронювання:

Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2. До 50% військовозобов’язаних працівників (включно)

Йдеться про підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати 3 з 5 зазначених далі критеріїв.

Критерії для бронювання:

Підприємство має виконувати контракт з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Підприємство включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Підприємство бере участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Підприємство виготовляє товари, виконує роботи і надає послуги для підприємств ОПК (які, своєю чергою, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

"Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади", – наголошує відомство.

Алгоритм дій

Спочатку потрібно надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із документами на підтвердження відповідності критеріям.

За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.

Якщо компанія відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Це є підставою для подальшого бронювання.

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.