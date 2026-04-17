Відстрочка вже не через ТЦК: Кабмін оновив правила мобілізації та звільнення зі служби

Уряд відрегулював процес подачі документів на відстрочку від мобілізації. Також відбулися зміни в умовах служби для молодих контрактників і в обов'язках ТЦК.

Відповідні нововведення затверджені постановою Кабінету Міністрів №467 від 8 квітня.

Які зміни в процесі мобілізації?

Військовозобов'язані, за винятком заброньованих осіб і працівників спецслужб, тепер мають подавати заяви на відстрочку через ЦНАП. Зміни запроваджені для зменшення навантаження на військові структури та мінімізації корупційних ризиків.

Документ оформлюється на ім'я голови комісії при ТЦК і має містити таку інформацію:

паспортні дані;

ідентифікаційний код;

підстави для відстрочки.

Громадяни віком 18 – 25 років можуть добровільно підписати однорічний контракт із ЗСУ. Після його завершення передбачено звільнення в запас і можливість отримати 12-місячну відстрочку від повторного призову.

До слова, для оформлення такої відстрочки необхідно звернутися до ТЦК, після чого дані вносяться до реєстру "Оберіг".

Також уряд змінив функції ТЦК: тепер вони не оформлюють відстрочки для окремих категорій, зокрема для заброньованих працівників держорганів, посадовців і керівників певних інституцій, а також співробітників СБУ та розвідувальних служб.

