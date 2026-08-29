Держдеп США закликав американців утриматися від поїздок в Україну через загрозу повітряних атак

Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України, зберігши найвищий рівень небезпеки та закликавши громадян утриматися від візитів. Оновлення стосується ризиків воєнного стану, умов роботи дипломатів та застережень для осіб із подвійним громадянством.

Про це йдеться на офіційному сайті Державного департаменту США.

Що відомо про оновлені рекомендації для американців, які хочуть потрапити в Україну?

Згідно з оновленими даними, співробітникам американського уряду досі потрібен спеціальний дозвіл для виїзду за межі Києва, а приїзд членів їхніх родин суворо заборонений. Консульська допомога громадянам поза межами столиці може надаватися із затримками через комендантську годину та обмеження пересування.

Федеральне авіаційне управління США залишає в силі заборону на будь-які польоти американської цивільної авіації у повітряному просторі України. Громадянам рекомендують використовувати мобільні додатки для моніторингу повітряних тривог і негайно прямувати до укриттів під час обстрілів.

Для України діє рівень 4: "Не подорожуйте" – це найвищий рівень попередження для мандрівників.

Особливу небезпеку становлять окуповані Росією регіони, де американці піддаються ризику затримань, допитів та обмеження прав з боку окупаційної влади. Дипломати закликають заздалегідь готувати плани евакуації, які не залежать від допомоги американського уряду.

Крім того, у відомстві наголосили, що Україна не визнає подвійного громадянства для своїх жителів. Осіб із паспортами обох країн на території України розглядають виключно як українських громадян з відповідними обов'язками.

Чоловіки віком від 23 до 60 років із подвійним громадянством підпадають під мобілізацію та обмеження на виїзд з країни під час воєнного стану. Посольство США у Києві вже отримало чисельні повідомлення про значні труднощі, з якими такі особи стикаються при спробах перетину кордону.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після наради з очільником ГУР Олегом Іващенко повідомив, що Росія планує нарощувати виробництво балістичних ракет. За словами президента, протидіяти цим планам необхідно, зокрема, посиленням санкцій і блокуванням постачання до Росії іноземних компонентів, обладнання та верстатів, необхідних для виробництва ракет. Зеленський наголосив, що без таких комплектуючих Росія не зможе повноцінно реалізувати свою ракетну програму.

Варто зазначити, що співпраця США та України у сфері розвідки знову посилюється, що може суттєво розширити можливості Києва на полі бою. Американські сенатори підтверджують покращення обміну розвідувальними даними та наголошують на його важливості для України, адже така підтримка допомагає українським військовим точніше застосовувати безпілотники й далекобійні ракети, зокрема для ударів по цілях у глибині Росії.