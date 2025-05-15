Правильна ідея, багато можемо змінити, – Зеленський хоче, аби Трамп був на зустрічі у Стамбулі

Трамп заявив, що може відвідати перемовини України і Росії у Стамбулі. Зеленський назвав це "правильною ідеєю".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента України. Він також підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню.

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Зеленський підтвердив, що приїде у Туреччину

Заяву Трампа про його можливу присутність у Стамбулі Зеленський назвав "дуже важливими словами".

"Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку", – написав він.

Український президент додав, що розділяє із главою США ідею прямих перемовин із Путіним та знову підтвердив, що буде у Туреччині.

Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити,

– сказав Зеленський.

Він висловив впевненість, що президент Туреччини Ердоган зможе прийняти зустріч на найвищому рівні, а також подякував всім, хто допомагає Україні.