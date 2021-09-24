Правку Разумкова не ставили, – Веніславський емоційно відреагував на закон про олігархів

Текст законопроєкту про статус олігарха повністю відтворюють 13 поправок, за які проголосували. Жодні інші правки на голосування не ставили.

Зокрема мовиться і про поправку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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"Правку Разумкова вчора (23 вересня – 24 канал) на голосування в парламенті не ставили. За неї не голосували народні депутати, отже, вона не може вважатися ухваленою", – пояснив Веніславський.

Поправку 398 не ставили на голосування

За його словами, ухвалили правку щодо 5-ї статті, яка визначає, який орган займатиметься введенням реєстру олігархів. За поправкою, яку запропонував профільний комітет, це буде Рада нацбезпеки й оборони.

Проголосували за одну правку щодо 5-ї статті. На голосування поправку №398 не ставили,

– сказав Веніславський.

Він зауважив, що якщо є технічні помилки, то треба визначатися з того погляду, що саме ухвалила Верховна Рада.

Рада ухвалила статтю в редакції комітету, де закріплено, що РНБО вестиме реєстр олігархів.

Веніславський розповів про правки до законопроєкту про олігархів: дивіться відео

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