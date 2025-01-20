Це станеться вперше: США можуть серйозно змінитись після інавгурації Трампа

У США 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Експерти прогнозують, що початок його правління може стати доленосним не лише для американців, але й для усього світу.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що прихід Трампа до влади буде катастрофою. Вперше в сучасній історії США з'являться олігархи.

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Чому влада Трампа небезпечна

Уріель Епштейн зауважив, що за час правління Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки дізнаються, що таке олігархічна влада та наскільки вона шкодить демократії.

Дональд Трамп та Ілон Маск стануть першими справжніми американськими олігархами. Це не просто багаті та впливові люди, а ті, хто можуть контролювати політику, адже у них є персональна влада,

– сказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Він припустив, що вони можуть використовувати цю владу, щоб збагатити себе, бо політичні та бізнесові інтереси у них однакові.

Важливо! Дональд Трамп планує підписати десятки виконавчих указів протягом перших годин після вступу на посаду 20 січня. Серед пріоритетів – жорсткі заходи на кордоні з Мексикою, скасування обмежень на буріння нафтових свердловин і політики адміністрації Байдена щодо рівності та інклюзії. Трамп заявив, що ці кроки спрямовані на швидке усунення "руйнівних" рішень попередньої адміністрації.

Ймовірні проблеми для США

Епштейн назвав два моменти, які його найбільше турбують у ймовірному майбутньому Сполучених Штатів Америки.

Перше – є побоювання, що наступні вибори у США можуть бути сфальсифікованими через те, що до влади прийшли політики із великими статками та впливом.

Друге – є умови для справжньої корупції, якої у США досі історично ніколи не було.

"Нещодавно Трамп випустив власну криптовалюту, яку будь-хто у світі може купляти. Це означає, що є можливість офіційної корупції, адже ті, хто її купують кладуть гроші в кишеню президента США", – зауважив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.