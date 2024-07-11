Має право на захист: у НАТО виступили за надання Україні можливості бити по території Росії

Україна повинна мати право завдавати удари зброєю, яку їй передає Захід, по території Росії, адже це передбачено її правом на самозахист.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради.

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Україна має право на самозахист

Столтенберг зауважив, що саме Росія порушила міжнародне право, атакувавши Україну, а відтак, наша держава має право на самозахист.

Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS,

– заявивЄнс Столтенберг.

Очільник альянсу також підтримав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки окупанти розпочали наступ на Харківську область, а бойові дії активізувались практично по всій лінії фронту.

До слова, США обговорюють з Україною можливий дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів углиб Росії.