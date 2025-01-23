Правоохоронці проводять понад 1 000 одночасних обшуків по всій Україні

Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні. Правоохоронці проводять обшуки у справах організації нелегального продажу та зберігання зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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Що відомо про сьогоднішні обшуки по Україні

Так, у четвер, 23 січня оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур проводять понад 1000 одночасних обшуків.

Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин,

– наголошують правоохоронці.

Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.

Обшуки правоохоронцями по всій країні: дивіться відео

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Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

До слова, цього ж дня стало відомо, що МЗС України та ГУР успішно звільнили трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів. Вони потрапили в полон під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року.