Правоохоронці проводять понад 1 000 одночасних обшуків по всій Україні
- Правоохоронці в Україні проводять понад 1000 одночасних обшуків у справах нелегального продажу та зберігання зброї.
- Головна мета операції – перекриття каналів збуту та вилучення незаконної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
- Організаторам та учасникам цих каналів загрожує до семи років в’язниці.
Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні. Правоохоронці проводять обшуки у справах організації нелегального продажу та зберігання зброї.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Дивіться також Група підлітків жорстоко побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві: все про кричущий інцидент
Що відомо про сьогоднішні обшуки по Україні
Так, у четвер, 23 січня оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур проводять понад 1000 одночасних обшуків.
Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин,
– наголошують правоохоронці.
Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.
Обшуки правоохоронцями по всій країні: дивіться відео
Оперативно про останні новини України та світу читайте у нашому телеграм-каналі.
Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
До слова, цього ж дня стало відомо, що МЗС України та ГУР успішно звільнили трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів. Вони потрапили в полон під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року.