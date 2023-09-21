Офіційно принизили: в Україні дозволили писати "росію" з маленької літери
В Україні на державному рівні дали добро на написання різних назв країни-агресорки з маленької літери. Це не буде вважатися помилкою.
Тепер "маленька" росія у правописі – це не лише вияв презирства до сусідньої країни-терористки, але й норма в українській мові. Таке рішення ухвалила Національна комісія зі стандартів державної мови.
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Велика за розміром, але маленька – за суттю
У комісії погодилися не вважати написання "росії" з маленької за відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру. Там зазначили, що дійшли до такого висновку, зважаючи на кілька факторів:
- героїчна боротьба українського народу;
- звернення у соцмережах віцепрем'єрки Ірини Верещук;
- згода від Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.
Тепер нарешті правопис відображатиме сутність країни "за поребриком". Помилкою не буде вважатися написання з малої літери назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф".
Навколо "росії" у МОН спалахнув скандал: що відомо
- У центрі скандалу опинився очільник міністерства освіти і науки Оксен Лісовий. Все через те, що 31 серпня він наказав виправити в одному зі законодавчих актів словосполучення "російська федерація" на "Російська Федерація". У соцмережах міністра одразу ж почали звинувачувати у симпатії до країни-агресорки. Сам Лісовий згодом пояснив, що був вимушений вдатися до такого кроку. Правопис "Росії" з великої літери є вимогою нормопроєктування. "Без такого виправлення Мін'юст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", – зазначив посадовець.
- Вчитель української мови та літератури Олександр Авраменко зауважив, що написання "росія" з маленької не порушує правила правопису, який дозволяє писати власні імена з маленькою літери, якщо їх вживають у зневажливому контексті.