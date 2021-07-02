Росія планує видавати паспорти українським заробітчанам, – правозахисник

Правозахисник Павло Лисянський запевнив, що він особисто та ГО "Східна правозахисна група" постійно працюють задля вивчення процесів у Росії, які стосуються України.

У правозахисників є інформація, що Росія починає втілювати проєкт під назвою "Репатріація". За словами Лисянського, цей проєкт "має на меті відновлення "Радянської" імперії Росії – в країнах, які раніше були у складі Радянського Союзу".

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Що передбачає російський проєкт "Репатріація"

Павло Лисянський запевняє, що Росія буде паспортизувати українців, які їздять на заробітки до Росії. Відбуватиметься це у рамках законопроєкту, який у Росії зареєстрував Костянтин Затулін (11 червня 2021 року).

Проєкт має на меті відновити вплив Росії через збільшення присутності її громадян на території інших країн. Зокрема України та Білорусії,

– заявив правозахисник.

Зауважимо, законопроєкт Затуліна передбачає, що люди, які отримають російське громадянство, не будуть змушені відмовлятися від паспортів інших країн.

Відтак Росія, яка роздає все більше своїх паспортів, посилюватиме вплив у країнах, де людей з такими паспортами буде багато.

Лисянський припускає, що колишній фаворит Путіна Владислав Сурков (а він після нетривалої опали повертається у велику політику) на цьому грунті розробив нову концепцію захоплення України.