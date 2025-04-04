Виконує специфічну роботу для Путіна: перемовник Кремля передав Білому дому певний меседж

Кіріл Дмітрієв, представник Владіміра Путіна, відвідав Вашингтон. Там він зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Дмітрієв, ймовірно, не має серйозного впливу на рішення, які приймають в Росії, однак він виконує важливу для кремлівського диктатора функцію.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що представник Путіна у США нічого не говорив про завершення війни, попри те, що раніше брав участь у переговорному процесі у Саудівській Аравії. На його думку, Кремль дав йому спеціальне завдання для візиту.

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За що відповідає Дмітрієв

Михайло Шейтельман припустив, що у Дмітрієва схожа роль, як і у Віткоффа. Однак мовиться не про політику Росії чи США, а про особисті потреби лідерів країн.

Віткофф – це бізнес-друг Трампа, який виконує для нього "брудну роботу" десятиліттями. Дмітрієв має схожі функції. Він є "гаманцем" Путіна, який керує державними грішми тоді, коли це потрібно наближеним людям до Кремля,

– сказав він.

Тому повноваження Дмітрієва дуже обмежені. Він говорив з американцями лише про бізнес, який потрібен російським елітам.

Політтехнолог вважає, що Путін не відправив його обговорювати війну в Україні чи ймовірний мир, адже основним дорученням Дмітрієва було передати меседж від кремлівського диктатора.

Однак у Сполучених Штатах Америки, ймовірно, не готові виконувати бажання Кремля поки не буде укладено остаточну домовленість про завершення російсько-української війни.

Цікаво, що російський чиновник Кіріл Дмітрієв став найвисокопоставленішим представником Москви, який відвідав США після початку повномасштабної війни. Його візит, ймовірно, був спрямований на налагодження контактів із командою Трампа та просування спільних економічних проєктів. За даними Washington Post, Кремль традиційно використовує бізнес-канали для впливу, а Дмітрієв намагався переконати американську сторону у вигідності співпраці.