Не просто як міністр: представник США приїде на Кримську платформу у важливому статусі

Для нас важлива участь США як країни. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Важливо Ми повертаємо Крим додому, в Україну, – Зеленський про Кримську платформу

Що Джапарова думає про відсутність Байдена

Дипломатку запитали, чи розчарована вона через відсутність на заході Байдена та віцепрезидентки США Камали Харріс. Джапарова наголосила, що Україна розуміє: є велика черга на зустрічі.

Та людина, яка приїде, міністр транспорту, він не приїде як міністр транспорту – він приїде у іншому статусі, в статусі представника президента США. Це важливо,

– наголосила політикиня.