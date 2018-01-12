Представник Усика пояснив, за яких умов боксер перейде у надважку вагу
Очільник K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, що відомий український боксер Олександр Усик може перейти у надважку вагу.
Про це повідомляє Xsport.
Олександр Красюк впевнений, що для переходу у надважку вагу Усику потрібно об'єднати всі пояси у крузервейті.
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Усик може перейти в суперважку вагу лише за умови, якщо об'єднає усі пояси у крузервейті. Адже коли людина досягає статусу абсолютного чемпіона світу, то може зникнути мотивація,
– зазначив Олександр Красюк.
Окрім цього, промоутер додав, що антропометричних даних боксеру вистачить для переходу в іншу категорію. Для підтвердження цього чоловік навів приклад Евандера Холіфілда.
"Усик високий і його звичайна вага у житті 97 кілограми. Цього вже достатньо. Евандер Холіфілд був зростом 190 сантиметрів і став чемпіоном світу у крузерах, а потім хевівейті. Це не стане проблемою для Усика", – пояснив Олександр Красюк.
Нагадаємо, що Олександр Усик заявив про бажання перейти в надважку категорію. Причиною для цього стало прагнення зустрітись на рингу з Ентоні Джошуа, який переміг Володимира Кличка.