Представники британської розвідки провели переговори з талібами, – ЗМІ

Британська розвідка протягом 2 тижнів проводила переговори з терористами "Талібану". Від бойовиків вимагали гарантій, що Афганістан не стане майданчиком для терористів, які здійснюватимуть атаки на західні країни.

Переговори між британцями та терористами проходили у посольстві Великої Британії в Кабулі та столиці Катару – Досі. Також на контакт з талібами вийшов представник прем'єр-міністра Саймон Гасс.

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Велика Британія боїться загрози

Велика Британія вимагає гарантій від "Талібану" на фоні терористичної загрози. Нещодавні події в Кабулі, коли терорист-смертник підірвав себе у Кабулі, підвищують рівень тривоги.

Це те, про що ми завжди найбільше турбувалися. Це червона лінія для боротьби з ними - будь-які ознаки планування атаки,

– повідомило джерело ЗМІ.

Про результати переговорів поки не повідомляють.

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