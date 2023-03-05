Скоро G20 буде ділити "тушку" Росії: який ймовірний результат висміяного виступу Лаврова в Індії

Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров по праву заслужив титул "кращого стендап-коміка" під час виступу в Індії. Не приховували посмішок навіть ті країни-учасниці G20, які й досі підтримують Росію.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він відзначив, в російську пропаганду вже ніхто не вірить і зовсім скоро саму Росію почнуть ділити по частинам.

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Коли ділитимуть "тушку" Росії

Сміх представників найсильніших країн під час виступу Лаврова – це пряма демонстрація справжнього ставлення до "російських покидьків", сказав Микола Давидюк. Він досить чітко охарактеризував недалеке майбутнє країни-агресорки.

Це як раз демонстрація того, що скоро ці G20 будуть збиратися і ділити "тушку" Росії, як свого часу збиралися в німецьких лісах і ділили спадок фашистської Німеччини. Аналогічна історія буде відбуватися тут,

– заявив політолог.

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Чому виникла сміхотворна реакція

За словами Миколи Давидюка, Сєргєй Лавров помилився аудиторією. А його наративи розраховані зовсім на іншу публіку.

"Він звик виступати на своїх домашніх заряджених аудиторіях, де росіяни сидять слухняно головами-гривами кивають, але в той же час нічого не думають і не аналізують", – пояснив детальніше спікер.

Сміялися з виступу очільника російського МЗС не тільки міністри G20, частина яких підтримує, інша не підтримує Росію, а третя взагалі пасивна, але й індуси, наголосив Микола Давидюк.

"Індуси, які типу були найбільшими партнерами і залишаються – в 9 разів імпорт виріс Індії для обходу санкцій для росіян, але навіть вони сміялися. Валялися і рвали животи по простій причині, що в російську пропаганду ніхто не вірить", – сказав очевидну причину політолог.

Він також додав, що Росія намагається представити альтернативу Заходу в плані економіки, та натомість представляє лише себе.

Що сказав Лавров: основне