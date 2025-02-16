Переговори про Україну в Саудівській Аравії стартують найближчими днями, – Reuters

США та Росія готують зустріч у Саудівській Аравії найближчими днями, щоб почати перемовини стосовно завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з американських законодавців та анонімного джерела, що знайоме з планами, пише 24 Канал.

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Переговори в Саудівській Аравії

За словами джерел Reuters, американські і російські посадовці мають зустрітися у Саудівській Аравії "найближчими днями" для початку перемовин щодо завершення російсько-української війни.

Крім того, конгресмен США Майкл Маккол розповів агентству Reuters, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушать до Саудівської Аравії.

"Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться", – пишуть у виданні.

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Маккол заявив, що метою переговорів є організація зустрічі президента США Дональда Трампа, очільника Кремля Владіміра Путіна і Президента України Володимира Зеленського, "щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту".

Джерело, обізнане про плани, підтвердило заплановані переговори в Саудівській Аравії між офіційними особами США і Росії. У Держдепі США поки не надали коментарів з цього приводу.

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Нагадаємо, що раніше в Politico писали, що представники адміністрації Дональда Трампа можуть зустрітися із російською делегацією у Саудівській Аравії. Темою переговорів стане завершення війни в Україні. Читайте подробиці в матеріалі 24 Каналу.