Представництво ЄС відновить роботу в Києві, – Боррель

Представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві попри війну на території України. Представництво ЄС було повністю евакуйовано з України через день після початку війни.

Посол ЄС в Україні відновить роботу в Києві

Про повернення представництва Євросоюзу до Києва повідомив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Відповідну заяву він зробив під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва.

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Представництво ЄС повернеться у Київ через шість тижнів після початку війни Росії проти України. Після вторгнення основна команда працювала у польському Жешуві.

Повідомляється, що посол ЄС в Україні Матті Маасікас відновить роботу в Києві з невеликою командою.

Боррель зазначив, що поїздка до Києва та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн".

Додамо, що литовські та латвійські дипломати повертаються до Києва. Посольства цих країн Балтії відновлюють роботу в українській столиці.

Також посольство Туреччини ухвалило рішення повернутись з Чернівців до Києва.

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