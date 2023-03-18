Представницю псевдореспубліки на Донбасі не допустили на Радбез, Небензя "плював" отрутою

"Представницю" квазіреспубліки на Донеччині не пустили на засідання Ради безпеки ООН. Росія намагалась її пропхнути, а потім через це влаштувала істерику.

Інцидент трапився 17 березня на засіданні Радбезу ООН. Росія представила Дар'ю Морозову нібито як "гуманітарну активістку", яка мала виступити з доповіддю, пише 24 Канал.

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Росії не вдалось пропхнути представницю бойовиків на Радбез ООН

Росія намагалась протягнути на засідання Радбезу ООН так звану "омбудсменку" квазіреспубліки у Донецькій області Дар'ю Морозову.

Постпред Росії при ООН Васілій Небензя "божився", що виступ Морозової має дати Радбезу нібито "уявлення про реальну" ситуацію на Донбасі. Саме тому він подав пропозицію, щоб представниця окупаційної "влади" виступила як "гуманітарна активістка".

Розповідати вона мала про "катастрофічну гуманітарну ситуацію" на Донбасі. От тільки Небензя все "забуває" сказати, що саме Росія винна у бідах людей у Донецькій області, саме Кремль обстрілює їхні будинки та забирає життя.

Далі Небензя знову ніс свої традиційні небилиці та переконував, яка Дар'я Морозова "помічниця для громадян". Він також сказав, що учасників Радбезу ООН "треба поінформувати". Проте ці побрехеньки не допомогли Небензі досягти свого.

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що вона проти участі представниці росіян на окупованій Донеччині в засідання Радбезу ООН.

Саме тому Штати просили про процедурне голосування щодо участі посіпаки росіян. Внаслідок голосування:

4 країни – хотіли запросити Морозову до виступу. Серед них – Росія та Китай;

8 – виступили проти;

ще три країни – утримались від голосування.

Врешті, більшістю голосів Морозову вдалось не допустити до засідання Радбезу ООН, щоб вона й там не поширювала пропаганду.

Постпред США Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати не прийматимуть жодних спроб Росії легітимізувати заявлену нею окупацію українських територій.

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