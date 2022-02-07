Прем'єр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну

Австралійцям рекомендували якнайшвидше покинути територію України. Така заява пролунала від влади країни на тлі загрози нового нападу Росії.

Про ймовірні ризики громадян Австралії, які перебувають в Україні, застеріг прем'єр-міністр Скотт Моррісон. Чиновник звернувся до них 7 лютого.

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Австралія занепокоєна через дії Москви

Австралійський посадовець, як і раніше, "украй стурбований" ситуацією навколо України, адже Росія продовжує нарощувати свою військову присутність біля її кордонів. "Ми серйозно занепокоєні ймовірними наслідками", – пояснив він журналістам.

Будь-яке порушення територіального суверенітету України не буде ознакою мирних намірів,

– наголосив він.

Раніше аналогічну заяву робили у посольстві

Протягом кількох останніх тижнів Канберра намагалася зв'язатися з усіма австралійцями в Україні, багато з яких мають подвійне громадянство. Їм рекомендували виїхати за кордон. Наприкінці січня до цього закликав, зокрема, посол Брюс Едвардс.

Озброєння від Австралії не буде

Моррісон також анонсував зустріч міністрів закордонних справ Австралії, США, Японії та Індії. Її учасники закликатимуть Росію брати участь у взаємному діалозі.

Наприкінці січня в австралійському МЗС пояснили, що не планують передавати Україні оборонне озброєння. Натомість мають намір допомогти посилити кібербезпеку нашої держави. Очільниця відомства Меріс Пейн закликала Москву до деескалації. Посадовиця наголосила й на тому, що міжнародні партнери розглядають варіант посилення антиросійських санкцій.

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