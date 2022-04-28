Прем'єр Болгарії відвідав зруйновані окупантами міста на Київщині

Прем’єр-Міністр Болгарії Кирил Петков відвідав постраждалі від військової агресії Росії міста Київської області.

Прем'єр Болгарії відвідав постраждалі міста Київщини

За словами очільника Гуманітарного штабу Київщини прем'єр Болгарії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь – населені пункти, які досі оговтуються від наслідків окупації та злочинів Росії.

Читайте також: Співпраця в енергетиці та підтримка України: про що Зеленський говорив з прем'єром Болгарії

Разом з очільником Уряду Болгарії також віддали шану загиблим у храмі Бучі, поруч з яким раніше виявили масове захоронення вбитих росіянами мешканців Київщини,

– сказав Олексій Кулеба.

Позиція Болгарії щодо війни Росії проти України

Зазначимо, що Болгарія з початку повномасштабної агресії Росії підтримує Україну. Країна активно приймає біженців, надає гуманітарну та деяку військову допомогу. А сам Кирил Петков влаштував збір коштів на підтримку України. Така позиція, мабуть, шокувала Кремль, бо Софія завжди мала гарні відносини з Москвою. Напередодні країна-терористка перекрила постачання газу до Болгарії.

Цікаво – брифінг Зеленського із прем'єром Болгарії: дивіться відео