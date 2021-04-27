Вибухи у Врбетіце: прем'єр Чехії заявив, що версія про причетність спецслужб Росії — єдина

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента Чехії про те, що влада розглядає дві версії причин вибуху. Він заявив, що вони мають тільки одну версія щодо вибухів боєприпасів на складах у чеському Врбетіце й до неї причетна Росія.
Джерело:Ceska Televize
Андрій Бабіш запевнив, що до вибухів у Врбетіце причетні російські спецслужби. Наразі влада не розглядає версію про непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, як говорив раніше президент.
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Заява прем'єра
Андрій Бабіш спростував версію, що у слідства є версії ймовірних причин вибухів. Натомість прем'єр запевнив, що до вибухів причетний Кремль.
Цими словами прем'єр спростував заяву президента Чехії Мілоша Земана, який розповів, що вони наразі працюють із 2 версіями причини вибухів. Перша – вони сталися через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга – була дія іноземної спецслужби.
До того ж прем'єр погодився з главою МВС Чехії Яном Гамачеком, який розкритикував промову Земана. Він також сказав, що спроба президента пояснити "настільки складний випадок" у восьмихвилинній промові була "марною" і лише "порадувала Москву".Зверніть увагу! Президент Чехії Мілош Земан має проросійську позицію. 26 квітня 2021 року в Сенаті Чехії заговорили про держзраду президента на користь Росії. Очільник верхньої палати парламенту Мілош Вистрчіл заявив, що чеський Сенат розглядає можливість подання державного позову проти Земана. Зокрема через його коментарі про вибухи – він сказав, що поки рано робити висновки.
Коротка передісторія
- Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце відбулись у 2014 році.
- 17 квітня Чехія заявила, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- Чеська влада вважає причетними до вибухів агентів ГРУ Росії, які використовували паспорти з іменами Олександра Петрова та Руслана Боширова. Їх оголосили в розшук. Ці ж агенти причетні до отруєння Скрипалів у Британії.
- Тоді з країни вислали 18 російських дипломатів. Їх підозрюють в шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Згодом Росія вислала 20 чеських дипломатів. Спалахнув дипломатичний скандал. Наразі у посольствах країн залишилось по 7 дипломатів.