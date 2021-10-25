Прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі симулює голодування

Прем'єр-міністр Грузії назвав Міхеіла Саакашвілі брехуном. Мовляв, той вдає, що голодує у в'язниці.

Театр закінчиться до 30 жовтня, – прем'єр

Саакашвілі оголосив голодування ще 25 днів тому. Водночас Іраклі Гарібашвілі називає це "театром".

Читайте також "Є ризики": омбудсмен Грузії радить перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню

Він брехун. Симулює, обманює і ображає суспільство. Людина, яка голодує за власним бажанням, підкорятиметься правилам і протоколам адміністрації в'язниці,

– наголосив прем'єр.

Саакашвілі проводили переливання крові

Колишній президент Грузії оголосив голодування 1 жовтня, це трапилося після того, як його арештували. Через це стан здоров'я Саакашвілі погіршився. Консиліум лікарів рекомендував перевезти політика у лікарню, через "високу ймовірність ускладнень".

23 жовтня Саакашвілі стало гірше. Йому зробили переливання крові прямо у в'язниці. Процедуру проводили тюремні лікарі та бригада медиків з реанімобіля, який чергував біля в'язниці на випадок погіршення стану Саакашвілі.

До речі, на знак солідарності з політиком, троє колишніх грузинських військових, які перебувають у в'язниці, також оголосили голодування.

Коротко про затримання колишнього президента Грузії