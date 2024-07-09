Війна – це не рішення, – Моді закликав Путіна до діалогу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув із візитом до Москви у понеділок, 8 липня, та зустрівся там із Владіміром Путіним. Серед питань, які вони обговорювали була російська агресія проти України.

Моді вперше за 5 років приїхав до Росії для офіційних переговорів. У пропагандистських ЗМІ активно обговорюють цю подію, пише 24 Канал.

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Моді закликав Путіна до діалогу

Переговори відбулися у вівторок, 9 липня. Їх індійський прем'єр та російський диктатор провели у Кремлі.

Моді під час обговорення російсько-української війни закликав Владіміра Путіна до діалогу Москви та Києва.

Війна не рішення, тому необхідний діалог,

– цитують російські ЗМІ Нарендра Моді.

Під час переговорів він також заявив, що "Індія готова до будь-якого сприяння для встановлення миру в Україні".

До слова, Моді прибув до Москви якраз тоді, коли Кремль видавав накази обстрілювати Україну. Так, у понеділок, 8 липня, від російських обстрілів в Україні загинуло та постраждало багато мирних українців. Зокрема, росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Володимир Зеленський різко відреагував на дружні обійми прем'єра Індії із президентом Росії.

Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день,

– заявив Зеленський.

До того ж Моді прибув до Росії, щоб показати своє зацікавлення у підтримці хороших відносин із Кремлем та щоб перевірити, чи санкції Заходу "не надто сильно стискають російську шию".