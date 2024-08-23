"Ми повинні рухатися у напрямку миру": головні заяви Моді й Зеленського під час зустрічі у Києві
У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин України та Індії візит глави індійського уряду
Володимир Зеленський вже зустрів політика у Маріїнському палаці. Головне з заяв лідерів України та Індії передає 24 Канал.
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Заяви Зеленського та Моді
Моді запевнив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у зусилля, які докладаються для досягнення миру, "І я особисто як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні", – сказав Моді. Нарендра Моді розповів про розмову з Путіним два роки тому у Самарканді. Коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав Росію, щоб зустрітися з Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою, За словами політика, єдиний спосіб розв'язати проблеми – це діалог і дипломатія. "І не втрачаючи жодної хвилини ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", – сказав Моді. Нарендра Моді розповів, що кілька днів тому приймав третій саміт "Голос Глобального Півдня", у якому взяли участь 120 країн. Від імені цих країн Моді приїхав з посланням миру. Послання полягає в тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це для нас є найвищим пріоритетом, Нарендра Моді зазначив, що Індія відіграє свою роль у війні. Зокрема, країна виконує свою гуманітарну роль. Під час кризи існує кілька типів потреб, із якими зіштовхнувся народ України. Щоб задовольнити ці потреби, ми прийняли гуманітарний бік справи та зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені. І я можу запевнити вас, що і в майбутньому ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що ми завжди на два кроки попереду, Нарендра Моді пригадав, що на початку повномасштабної війни тисячі індійців застрягли в Україні. Прем'єр-міністр Індії особисто та від імені 1,4 мільярда людей Індії подякував за те, з якою чутливістю Україна доклала зусиль до розв'язання цієї проблеми. Моді розповів, що вперше зустрівся з Зеленським у Глазго у 2021 році. Політик вказав, що з першої зустрічі відчув почуття дружби до президента України. Попри складні обставини, наші двосторонні відносини демонструють хороший прогрес, і я можу сказати, що в такому напруженому середовищі прогрес у двосторонніх відносинах між Індією та Україною відображає зрілість наших двосторонніх відносин, Нарендра Моді розповів, що під час візиту до Києва вони з Зеленським говорили про війну. Зокрема, прем'єр Індії мав можливість вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Моє серце було переповнене емоціями. І серце моє відчуло велике горе. А жертва правди – через загибель невинних дітей. І це дуже боляче. Для будь-якого цивілізованого світу, для всіх тих людей, які вірять у гуманітарні цінності, для всіх тих людей, які чутливі до гуманітарних цінностей, такі інциденти абсолютно неприйнятні. В усьому світі для всіх тих людей, які вірять у гуманітарні цінності, такі інциденти неприйнятні, Під час візиту Нарендри Моді Україна та Індія погодили 4 документи Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини, це культура, Вже підготовлена спільна заява за змістом візиту Моді. Президент додав, що має зміцнюватися торгівля між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Володимир Зеленский подякував Індії за участь у Саміті миру. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комюніке інаугураційного саміту. І про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Вчора відбулася перша після Саміту миру енергетична зустріч в онлайн-форматі, Він додав, що Україна зацікавлена в тому, аби всі країни світу доєдналися до рішення всіх криз, яких принесла ця війна. Він назвав енергетичну зустріч великим прогресом. Готується зустріч щодо продовольчої та гуманітарної безпеки. Зеленський подякував Індії за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру Моді і народу Індії за те, що вони підтримували українських громадян гуманітарними пакетами. Кількість їх 16. Дякую за цю підтримку. Питання закінчення війни і справедливого миру для України – це пріоритет, Володимир Зеленський сказав, що для України – це честь приймати в День нашого державного прапора прем'єр-міністра Індії. Президент назвав цей візит історичним, оскільки це перший візит прем'єр-міністра Індії в незалежну Україну.
– сказав Моді.
– сказав Моді.
– сказав Моді.
– сказав Моді.
– сказав Моді.
– сказав Зеленський.
– вказав президент.
– сказав президент.
Моді запевнив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у зусилля, які докладаються для досягнення миру,
"І я особисто як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні", – сказав Моді.
Нарендра Моді розповів про розмову з Путіним два роки тому у Самарканді.
Коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав Росію, щоб зустрітися з Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою,
За словами політика, єдиний спосіб розв'язати проблеми – це діалог і дипломатія.
"І не втрачаючи жодної хвилини ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", – сказав Моді.
Нарендра Моді розповів, що кілька днів тому приймав третій саміт "Голос Глобального Півдня", у якому взяли участь 120 країн. Від імені цих країн Моді приїхав з посланням миру.
Послання полягає в тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це для нас є найвищим пріоритетом,
Нарендра Моді зазначив, що Індія відіграє свою роль у війні. Зокрема, країна виконує свою гуманітарну роль.
Під час кризи існує кілька типів потреб, із якими зіштовхнувся народ України. Щоб задовольнити ці потреби, ми прийняли гуманітарний бік справи та зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені. І я можу запевнити вас, що і в майбутньому ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що ми завжди на два кроки попереду,
Нарендра Моді пригадав, що на початку повномасштабної війни тисячі індійців застрягли в Україні. Прем'єр-міністр Індії особисто та від імені 1,4 мільярда людей Індії подякував за те, з якою чутливістю Україна доклала зусиль до розв'язання цієї проблеми.
Моді розповів, що вперше зустрівся з Зеленським у Глазго у 2021 році. Політик вказав, що з першої зустрічі відчув почуття дружби до президента України.
Попри складні обставини, наші двосторонні відносини демонструють хороший прогрес, і я можу сказати, що в такому напруженому середовищі прогрес у двосторонніх відносинах між Індією та Україною відображає зрілість наших двосторонніх відносин,
Нарендра Моді розповів, що під час візиту до Києва вони з Зеленським говорили про війну. Зокрема, прем'єр Індії мав можливість вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.
Моє серце було переповнене емоціями. І серце моє відчуло велике горе. А жертва правди – через загибель невинних дітей. І це дуже боляче. Для будь-якого цивілізованого світу, для всіх тих людей, які вірять у гуманітарні цінності, для всіх тих людей, які чутливі до гуманітарних цінностей, такі інциденти абсолютно неприйнятні. В усьому світі для всіх тих людей, які вірять у гуманітарні цінності, такі інциденти неприйнятні,
Під час візиту Нарендри Моді Україна та Індія погодили 4 документи
Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини, це культура,
Вже підготовлена спільна заява за змістом візиту Моді. Президент додав, що має зміцнюватися торгівля між нашими країнами та військово-технічна співпраця.
Володимир Зеленский подякував Індії за участь у Саміті миру.
Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комюніке інаугураційного саміту. І про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Вчора відбулася перша після Саміту миру енергетична зустріч в онлайн-форматі,
Він додав, що Україна зацікавлена в тому, аби всі країни світу доєдналися до рішення всіх криз, яких принесла ця війна. Він назвав енергетичну зустріч великим прогресом. Готується зустріч щодо продовольчої та гуманітарної безпеки.
Зеленський подякував Індії за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності.
Я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру Моді і народу Індії за те, що вони підтримували українських громадян гуманітарними пакетами. Кількість їх 16. Дякую за цю підтримку. Питання закінчення війни і справедливого миру для України – це пріоритет,
Володимир Зеленський сказав, що для України – це честь приймати в День нашого державного прапора прем'єр-міністра Індії. Президент назвав цей візит історичним, оскільки це перший візит прем'єр-міністра Індії в незалежну Україну.