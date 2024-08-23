"Ми повинні рухатися у напрямку миру": головні заяви Моді й Зеленського під час зустрічі у Києві

У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин України та Індії візит глави індійського уряду

Володимир Зеленський вже зустрів політика у Маріїнському палаці. Головне з заяв лідерів України та Індії передає 24 Канал.

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Заяви Зеленського та Моді