Прем'єр Італії закликав наслідувати приклад Рима у боротьбі з олігархами Росії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав інші країни наслідувати приклад Рима щодо конфіскації майна російських олігархів. Зокрема, після накладення на них санкцій Євросоюзу.

За його словами, ЄС зараз повинен швидко реалізувати певні заходи щодо російських підсанкційних осіб. Як наголосив Драгі, він дуже хотів би, щоб це зробили усі країни Євросоюзу.

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Як діяла Італія

Варто зауважити, що після нападу Росії на Україну італійська поліція конфіскувала 2 вілли, які належать підсанкційному російському пропагандисту Володимиру Соловйову та олігарху Алішеру Усманову.

Також у Сан-Ремо правоохоронці арештували яхту Lena, яка належить власнику приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадію Тимченку. Її вартість – понад 50 мільйонів євро.

Ще один приклад – арешт 65-метрової яхти Lady M поблизу Сан-Ремо співвласника ПАТ "Северсталь" Олексія Мордашова. Він був першим у російському списку Forbes за 2021 рік.

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