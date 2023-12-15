"Просто маєш тримати рот закритим": прем'єр-міністр Бельгії висловився щодо позиції Орбана

Європейський союз на саміті 14 грудня ухвалив історичне рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС, однак один із лідерів держав-членів, Віктор Орбан, покинув залу під час цього. Він неодноразово висловлювався проти подібного рішення, тож прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо дав йому цінну пораду.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо запропонував Орбану "тримати рот закритим" після ухвалення історичного рішення про відкриття переговорів про вступ. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

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Не варто виступати проти

Алексадер де Кроо сказав, що якщо ти погодився з рішенням, яке 27 держав-членів узгодили, то не варто опісля казати, що маєш іншу думку.

Або якщо ти частина рішення, ти погоджуєшся з ним, або після всього ти просто маєш тримати рот закритим...

– сказав прем'єр-міністр Бельгії.

Після цього він зазначив, що йому не варто було цього говорити.

Орбан обрав Росію, а не свободу

Крім Александра Кроо щодо позиції угорського лідера висловився також член Європейського парламенту від Бельгії та її колишній прем’єр-міністр Гі Верхофстадт. Він заявив, що угорський прем’єр віддав перевагу Росії перед свободою.

"Орбан покинув кімнату, коли європейська мрія України була підтримана лідерами ЄС... Хоча він завжди більш ніж радий бути в одній кімнаті з Путіним", – мовилось у дописі.

Верхофстадт також написав, що дух 1956 року, коли спалахнуло антирадянське повстання, назавжди покинув Угорщину.

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