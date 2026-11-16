Світло й тепло попри удари: Корецький оцінив готовність Києва до зими та відповів про блекаути

Попри безпрецедентну кількість російських атак на енергетичну інфраструктуру, Київ наразі забезпечений світлом, теплом та водопостачанням. Влада щодня працює над посиленням захисту та резервними сценаріями на випадок нових обстрілів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ймовірність найгіршого зимового сценарію для столиці, за якого світло можуть подавати лише по 2 – 3 години на добу.

Ситуація в енергосистемі Києва та наслідки атак

За словами Корецького, кількість ударів по підстанціях та об'єктах генерації електроенергії за останні місяці у рази перевищує показники минулого року. Через це в енергосистемі діють графіки відключень – у пікові години навантаження застосовують від півтори до трьох черг.

Водночас енергетикам вдалося зберегти частину потужностей, а пошкоджені об'єкти намагаються максимально швидко відновлювати. На сьогодні ситуація в столиці залишається контрольованою:

Електроенергія: у місті діють черги відключень, проте кияни мають доступ до світла.

у місті діють черги відключень, проте кияни мають доступ до світла. Теплопостачання: попри ворожі удари, подачу тепла вдається забезпечувати.

попри ворожі удари, подачу тепла вдається забезпечувати. Водопостачання: об'єкти мають резервне живлення, тому мешканці столиці стабільно отримують воду.

Зміна стратегії ворога та підготовка до зими

Прем'єрміністр визнав, що попереду ще зимовий період, проте наголосив: робота над помилками та покращення захисту відбуваються щодня. Фахівці готують резервні варіанти на випадок різних сценаріїв розвитку подій, щоб мінімізувати наслідки майбутніх атак.

Також у владі звернули увагу на суттєву зміну тактики Росії. Окупанти свідомо обирають невійськові цілі, б'ючи по мостах, критичній інфраструктурі та українському бізнесу. Головна мета такого терору – зробити життя у Києві та містах-мільйонниках нестерпним, підірвати економіку та зламати стійкість українців.

Головний ворог – це Росія, і винна у всіх відключеннях світла і тепла – тимчасових чи більш постійних – тільки Росія. Важливо цей чіткий меседж доносити, щоб ми всередині не шукали винних, а зосередилися на тому, як передбачити та унеможливити максимальні негативні наслідки,

– підкреслив посадовець.