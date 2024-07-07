Росіяни йому лестять: для чого Орбан відвідав Москву після Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви через кілька днів після візиту до Києва. У такий спосіб він намагається привернути до себе увагу та створити якийсь новий образ.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Орбан хоче стати "миротворцем", але не має ні ресурсів, ні ідей для миру. Росія ж просто йому лестить, бо начебто надає йому значущість.

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Для чого Орбан відвідав Москву після Києва

За словами політолога, візит Орбана в Росію є просто піаром, бажанням потрапити на перші шпальти та метою нагадати про себе. Він хоче мати роль "миротворця", однак немає жодних ресурсів та можливостей для того, щоб брати участь в майбутньому врегулюванні війни Росії проти України.

Європейські лідери чітко це продемонстрували, написавши, що це (візит в Росію – 24 Канал) виключно позиція Орбана, як лідера Угорщини та не має жодного відношення до ЄС,

– зауважив Рейтерович.

МЗС України також відреагував на цей візит, повідомивши, що він був ухвалений угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Відповідно, за словами політолога, все, що Орбан та Владімір Путін говорили в Москві є їхніми фантазіями. Прем'єр Угорщини далі просував свою ідею щодо миру – припинити вогонь, а тоді сідати за перемовини.

Путін своїми заявами після цього фактично дезавуював все те, що казав Орбан і продемонстрував реальне ставлення Росії до зусиль, які докладає Угорщина,

– зазначив Рейтерович.

Орбан заявив, що для досягнення миру він вже почав встановлювати контакти. Однак політолог пояснив, що те. що він поговорив з Зеленським та Путіним ні до чого не приведе. Угорщина не просуває ніякі власні ідеї та пропозиції до миру.

Орбан хоче зробити з себе важливу фігуру, якою він не є. Однак вдається це показати завдяки Росії, яка настільки обмежена в своїх контактах, що для них приїзд лідера Угорщини є важливою подією.

В такий спосіб він (Орбан – 24 Канал) свою значущість трішки підіймає, росіяни йому лестять в цьому плані,

– підкреслив політолог.